Les folles révélations sur Mathias Pogba, le FC Barcelone a trouvé le successeur de Xavi

Mathias Pogba un peu plus dans la tourmente

En France, le journal Le Parisien revient dans ses pages intérieures sur l'affaire Pogba qui prend un nouveau tournant ! Le quotidien rapporte que le frère de la Pioche à un «rôle très actif parmi les maîtres chanteurs. En garde à vue, Mathias Pogba a confirmé avoir pris l'initiative de tourner une vidéo mettant en cause son frère. Il est soupçonné d'avoir aidé des maîtres chanteurs à localiser le champion du monde.» Les enquêteurs seraient certains que Mathias était présent avec les maîtres chanteurs au centre d'entraînement de la Juve en juillet dernier. «En garde à vue, le suspect a reconnu assez maladroitement en audition avoir pris seul l’initiative de tourner la vidéo qu’il a diffusé le 27 août. Il promettait dans celle-ci des « révélations » sur son frère, qu’il accusait d’avoir fait appel à un marabout pour jeter un sort à certains de ses proches et à Kylian Mbappé, son partenaire en équipe de France. Une source proche du dossier explique que trois des gardés à vue affirment avoir été eux-mêmes victimes de menaces d’autres membres de l’organisation. Voire l’objet de faits plus graves : l’un aurait vu sa voiture brûlée, un autre aurait subi une blessure par balle à la main. Une partie de ces faits auraient été filmés et montrés à la mère de Paul Pogba pour accroître la pression. Les enquêteurs ont par ailleurs découvert que certains des suspects avaient effacé de multiples données de leurs téléphones…» Bref, c'est une sombre histoire et elle est loin d'être terminée !

Gavi, successeur de Xavi

En Espagne, c'était la fête à Barcelone hier ! Le club catalan a annoncé la prolongation de son jeune crack Gavi au Camp Nou devant 5 000 personnes. Présenté comme le nouveau Xavi, le milieu de terrain de 18 ans est le «présent et le futur» des Blaugranas, écrit Sport. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2026 et doit devenir le successeur de Xavi, qui lui est désormais l'entraîneur… Pour Laporta : «C'est un jour historique car il porte sur le présent immédiat et l'avenir du Barça.» Gavi a lui confié de son côté que : «C'est quelque chose dont je parle depuis que je suis enfant. Il a toujours été clair pour moi que je voulais réussir ici.» Mundo Deportivo aussi reprend cette bonne nouvelle et notamment une déclaration du crack qui veut «réussir ici» !

Jeudi noir pour le foot français

Retour en France, avec une bonne vieille habitude dont on se serait bien passé : les jeudis noirs des clubs français en Coupe d'Europe. Et on commence par l'AS Monaco battue par Ferencvaros (1-0). Pour Monaco Matin, c'est un véritable «coup de massue» qu'ont encaissé les Monégasques face aux Hongrois. Le club de la Principauté est troisième de son groupe d'Europa League et va devoir cravacher pour espérer passer la phase de poules. Ce n'était pas la soirée des clubs français hier soir puisque l'OGC Nice n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) contre le Partizan Belgrade en Europa Conférence League. Mais pour Nice Matin, les Aiglons ont «tenu le choc à Belgrade.» Ce qui n'a pas été le cas du Stade Rennais à domicile contre Fernerbahçe avec un match nul (2-2). Et comme le résume Ouest France, les Rennais ont été accrochés par le club stambouliote. Enfin, pour être complet sur les résultats des clubs français, le FC Nantes a littéralement coulé et «fait naufrage à Bakou» contre Karabagh (3-0) comme l'écrit L'Équipe dans ses pages intérieures. Bref, une soirée à oublier pour les clubs français…