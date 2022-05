Le Borussia Dortmund face à l'été de tous les dangers !

La suite après cette publicité

Solide deuxième de Bundesliga et déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le Borussia Dortmund peut déjà se concentrer sur le mercato et la saison prochaine. Et cela tombe bien puisque les Marsupiaux ne manquent pas d'idées sur le plan des arrivées. Après avoir recruté le défenseur international allemand Niklas Süle (26 ans) en provenance du Bayern Munich en février dernier, le club de la Ruhr a réalisé un autre joli coup ce lundi. Révélation de la saison du côté de Fribourg, le défenseur central international allemand Nico Schlotterbeck (22 ans) a aussi rejoint les jaunes et noirs, moyennant 20 millions d'euros. Un changement total de la défense centrale qui devrait permettre de compenser des départs. Car oui, dans le même temps, le Borussia Dortmund va perdre du monde.

Une terrible vague de départs

Au niveau de la défense centrale justement, le Français Dan-Axel Zagadou arrive en fin de contrat en juin prochain et ne devrait pas être prolongé malgré des tentatives dans ce dossier. Alors que l'issue semblait favorable, le défenseur de 22 ans souhaite un nouveau challenge et pourrait écrire son avenir en Premier League, puisque Manchester United et West Ham sont sur les rangs. Également dans le viseur des Red Devils, mais aussi d'Arsenal, le défenseur suisse Manuel Akanji (26 ans) pourrait lui aussi filer à l'anglaise cet été et ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante puisqu'il arrive à un an de la fin de son contrat. On peut aussi relever les retours de prêts de Reinier (20 ans, Real Madrid) et Marin Pongracic (24 ans, Wolfsbourg) ainsi que les fins des contrats d'Axel Witsel (33 ans) et Marcel Schmelzer (34 ans). Librement, le portier suisse Roman Bürki (31 ans) a déjà signé pour cet été avec la nouvelle franchise américaine de St. Louis.

Toujours sous contrat, mais annoncés partants, Thorgan Hazard (29 ans), Julian Brandt (26 ans), Nico Schulz (29 ans) et Marius Wolf (26 ans) ont de fortes chances d'être vendus cet été. Pour Emre Can (28 ans), dont le profil polyvalent peut être utile, un départ n'est pas exclu, mais il a plus de chance de rester à Dortmund que les autres. Autre dossier chaud, mais celui-ci est mondialement connu, celui qui mène au buteur norvégien Erling Braut Haaland (21 ans). Actuellement, le Real Madrid et Manchester City sont les mieux placés dans le dossier et le départ du Norvégien ne fait aucun doute. Le BvB devra aussi faire attention aux joueurs en fin de contrat en juin 2023 et il y a du beau monde avec Mats Hummels (33 ans), Raphaël Guerreiro (28 ans), Mahmoud Dahoud (26 ans), Felix Passlack (23 ans) ou encore le capitaine Marco Reus (32 ans). L'avenir du jeune Youssoufa Moukoko (17 ans) pose aussi question à un an du terme de son bail. Ce dernier envisagerait d'ailleurs un départ face à la volonté du Borussia Dortmund de préférer d'autres joueurs au jeune germano-camerounais.

Une attaque à reconstruire

Quoi qu'en dise, l'été sera chaud du côté du Borussia Dortmund et, après avoir renforcer la défense, il faudra travailler sur les prolongations et reconstruire une équipe solide. Pouvant compter sur la promotion en équipe première du jeune talent anglais Jamie Bynoe-Gittens (17 ans), mais aussi de Göktan Gürpüz (19 ans) et Tom Rothe (17 ans), le Borussia Dortmund multiplie les pistes. Surveillant en défense Amos Pieper (24 ans, Arminia Bielefeld) qui sera libre, mais aussi Boubacar Kamara (22 ans, Olympique de Marseille), malgré l'avantage certain de l'Atlético de Madrid, le BvB a aussi coché le nom d'Ellyes Skhiri (26 ans, Cologne). Des pistes à moindre coût qui témoignent d'une chose : la volonté de reconstruire un secteur offensif solide après le départ d'Erling Braut Haaland.

Alors que Donyell Malen se battra pour une des deux places titulaires dans le 4-4-2 losange de Marco Rose, le Borussia Dortmund pourrait être tenté de recruter deux joueurs pour faire marcher la concurrence. La priorité est évidemment Karim Adeyemi (20 ans). Estimé aux alentours de 30 millions d'euros, il fait l'objet de discussions intenses entre Salzbourg et les Marsupiaux. Outre cette probable arrivée, il y a de nombreuses autres pistes pour renforcer l'attaque. La pépite tchèque du Sparta Prague Adam Hložek (19 ans) est suivi de près tout comme le jeune milieu offensif de Fenerbahçe Arda Güler (17 ans). Auteur d'une saison folle avec l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller (27 ans) est également dans les petits papiers des dirigeants. tout comme le joueur de Chelsea Timo Werner (26 ans). Entre pistes alléchantes et exode annoncé, le Borussia Dortmund va vivre un été décidément très chargé.