PSG : le dossier des prolongations devient brûlant

Le PSG vit une nouvelle parenthèse enchantée. Comme il y a deux ans, et comme l’an passé, le champion d’Europe en titre sera au rendez-vous des demi-finales de Ligue des Champions après avoir sorti Liverpool. Il y retrouvera le Bayern Munich pour une sorte de finale avant l’heure. Tout le monde est sur la même longueur d’onde en interne et tous les feux semblent au vert pour les prochaines échéances, et même les prochaines saisons. Luis Enrique est en passe de prolonger son contrat jusqu’en 2030, et il n’est pas le seul.

La suite après cette publicité

Des piliers de l’effectif vont imiter leur entraîneur, à commencer par Lucas Beraldo, lui aussi pour 2030, alors qu’il n’a plus que 2 ans dans son bail actuel. Le jeune Brésilien est redevenu une solution aux yeux de l’Asturien mais plutôt dans un rôle de milieu défensif. Les discussions sont en passe d’aboutir, alors que pour Pacho et Joao Neves, elles ont déjà été bouclées. L’Équatorien et le Portugais, liés pour l’heure jusqu’en 2029, sont en passe d’allonger leur présence au club à 2031, avec une belle revalorisation à la clé.

La suite après cette publicité

Rien d’acté pour Dembélé et Barcola

Pour Fabian Ruiz, un doute subsistait, notamment durant cette période d’incertitude autour de sa blessure au genou. Absent des terrains depuis presque trois mois, le milieu de terrain a retrouvé le chemin de l’entraînement, a annoncé Luis Enrique en conférence de presse avant le retour contre Liverpool. D’après RMC, sa prolongation est même déjà actée, lui dont le contrat actuel prend fin en 2027. L’Espagnol de 30 ans doit signer pour une année de plus, assorti d’une option d’une saison supplémentaire.

Enfin, il y a trois dossiers moins avancés donc plus chauds. Celui du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé (2028), de Bradley Barcola (2028) et de Senny Mayulu (2027). Pour le premier, les discussions se poursuivent dans le calme après un premier refus, comme nous vous révélions en janvier. Le double buteur de mardi soir souhaite une part de salaire fixe plus élevée. Sa situation a même commencé à mettre en branle d’autres clubs même si le joueur et la direction parisienne restent convaincus de pouvoir trouver un terrain d’entente, sans être pris par le temps.

La suite après cette publicité

Les relations se réchauffent pour Mayulu

Pour Barcola, la donne est un peu différente du fait de la différence de statut. Joueur majeur de la ligne offensive parisienne, il possède une très belle cote sur le marché. Pour lui aussi les discussions se poursuivent sans qu’il n’y ait encore de fumée blanche à l’horizon. Les positions se sont en revanche rapprochées concernant Senny Mayulu, après une forme d’incompréhension dans sa relation avec son club formateur. Un départ en fin de saison n’est plus une certitude, mais, comme pour Ibrahim Mbaye (2028), autre joueur sorti du cocon francilien, il convient de rester prudent.