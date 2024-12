Ces joueurs qui ont disparu en 2024

Le football, royaume de la gloire et des projecteurs, peut aussi être impitoyable. En 2024, plusieurs joueurs, autrefois stars montantes ou figures confirmées, ont vu leur carrière prendre une tournure inattendue. Relégués sur le banc, écartés pour des choix tactiques ou victimes des aléas de leur propre trajectoire, ces talents ont été contraints de regarder le jeu de loin, plutôt que d’y briller… Retour sur quelques footballeurs qui ont disparu des radars cette année.

1. Paul Pogba

Champion du monde en 2018, Pogba a traversé une année 2024 très difficile, marquée par un énorme scandale. Le Tricolore a été suspendu pendant 4 ans pour un contrôle antidopage positif, réalisé en août 2023. Le milieu de 31 ans a reconnu avoir consommé un complément alimentaire conseillé par un ami médecin à Miami, où il passe souvent ses vacances.

Une gélule qui lui a été fatale pour sa carrière, mais de courte durée finalement. Si Paul Pogba a mis de côté le football cette année, il a dû rapidement préparer ses crampons. En octobre dernier, le Tribunal arbitral du sport a annoncé que sa sanction est finalement réduite à 18 mois, ce qui signifie que Paul Pogba reviendra dans le game dès le mois de mars prochain. Le Français se cherche désormais un nouveau club européen, avec un objectif en tête : rejouer pour l’équipe de France. Plusieurs rumeurs circulent, est-ce qu’il signera en Espagne ? En Premier League ? à l’OM ? Le suspens est à son comble.

2. Layvin Kurzawa

Où est passé Layvin Kurzawa, ancien latéral gauche du PSG ? Arrivé en 2015 dans la capitale, Kurzawa a disparu de la circulation depuis 2021. L’international français a été titulaire sous l’ère Laurent Blanc puis Unai Emery, et a même remporté plusieurs titres avec le club parisien. Mais en raison de son manque de régularité, de son peu de temps de jeu ces dernières saisons et de ses blessures, Kurzawa est peu à peu tombé dans l’oubli. Il n’a pas réussi à s’imposer durablement au Paris Saint-Germain et le Français n’était clairement plus la priorité du club, en témoigne son prêt à Fulham. Le PSG a décidé de ne pas prolonger le latéral gauche de 32 ans, qui s’en est allé en juin 2024, après avoir joué 9 minutes seulement cette saison.

Au cœur du mercato l’été dernier, « Layvin Kurzawa est ouvert à tout projet, ce n’est pas une question financière, le plus important, aujourd’hui, est qu’il puisse rejouer au football.» avait déclaré son agent à Foot Mercato. Plus récemment, Kurzawa nous avait réaffirmé lors d’une interview qu’il s’entraîne à fond et «attend le mercato de janvier avec impatience». L’année 2025 sera peut-être la bonne pour Kurzawa.

3. Marco Verratti

Encore un ancien du Paris Saint-Germain, Marco Verratti. Le chouchou du PSG a connu une baisse de régime en 2024. Le PSG l’a vendu en septembre 2023 au club Al-Arabi pour la somme de 45 M€. Comme Kurzawa, Luis Enrique avait avoué que Verratti ne faisait pas non plus partie de ses plans. Mais au Qatar, l’Italien de 32 ans ne marque visiblement pas les esprits. 21 matches joués toutes compétitions confondues pour la saison 2023-2024 et 7 passes décisives délivrées, mais en silence. On est loin des performances de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr.

L’international italien est quasiment en pré-retraite, son époque dorée est terminée et si son nom disparaissait petit à petit de la presse, il est récemment réapparu pour une rumeur, à prendre avec des pincettes. Un retour dans son pays natal est évoqué, du côté de l’Inter précisément, mais Verratti n’a rien confirmé de tout cela et pourrait probablement finir paisiblement sa carrière au Qatar.

4. Serge Aurier

Serge Aurier est une personnalité tout à fait singulière dans le milieu du football. Passé par le RC Lens, le Toulouse FC, le Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal ou encore Nottingham Forest, l’Ivoirien s’est fait remarquer pour ses qualités de latéral droit, mais aussi son fort caractère. Il a d’ailleurs été coupable de quelques dérapages, le dernier en date, sa réaction très originale au Ballon d’Or 2024, qu’il considère comme «la banane du siècle». Très offensif en dehors des terrains, où en est le natif d’Ouragahio sur le rectangle vert ?

Après Nottingham Forest, il a rejoint Galatasaray en février 2024, mais son aventure turque n’aura duré que 6 mois, sachant qu’il n’a pas joué la moindre minute les deux premiers mois en raison d’une blessure. Pour le reste, c’est un choix du club turc qui n’envisageait pas de continuer avec Aurier. Depuis, plus de nouvelles de l’international ivoirien qui est sans équipe depuis la fin de son contrat avec Galatasaray, en juillet dernier.

5. Keylor Navas

Keylor Navas, héros du PSG dans les premières années de son arrivée, semble lui aussi avoir disparu des radars. Pour la saison 2023-2024, il n’a joué que 4 matchs en Ligue 1 et 2 en Coupe de France. Pour cause, le portier costaricien, qui a été un des meilleurs gardiens du monde avec le Real Madrid, a vu son rôle se réduire au PSG avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. En mai dernier, le gardien a annoncé sa retraite internationale après 114 capes sous le maillot du Costa Rica. Quelques jours avant, le natif de San Isidro avait fait ses adieux au Paris Saint-Germain. Après cinq années de bons et loyaux services, entrecoupées d’un prêt à Nottingham Forest, l’ancien du Real Madrid a quitté la capitale française à l’issue de son contrat.

Libre et sur le marché, il était ensuite déterminé à reprendre du service, en vain. Navas ne lâche pas l’affaire pour autant. Il vise clairement le mercato d’hiver 2025. En attendant de connaître sa prochaine destination, le portier de 38 ans travaille d’arrache-pied.

