La longue liste des indésirables qui peuvent animer les derniers jours du mercato

Voilà plus de deux mois et demi que ce marché des transferts a ouvert ses portes. Tout le monde a eu le temps de faire ses emplettes, de vendre certains joueurs, de dégraisser ou de faire monter des jeunes en équipe première. Mais à quelques heures de la fermeture de ce mercato, pas mal d’éléments n’ont toujours pas trouvé preneur, dont quelques grands noms, toujours internationaux pour la plupart. Ils vont vite devoir trouver une porte de sortie sous peine de rester en tribunes quelques semaines de plus.

En premier lieu, on pense à tous ces indésirables que le PSG a placés dans son loft. Si certains comme Abdou Diallo, Leandro Paredes et Renato Sanches ont trouvé preneur, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler ou encore Édouard Michut sont toujours là. Hugo Ekitike ne sait pas encore à quelle sauce il va être mangé, même si son départ pour l’Eintracht Francfort est toujours d’actualité d’après nos informations. Enfin, Keylor Navas est un cas un peu particulier puisqu’il voudrait s’en aller là où le club de la capitale le conserverait bien au cas où.

João Félix est toujours dans l’impasse

De l’autre côté des Pyrénées, la situation de João Félix est critique. Complètement mis au placard, celui qui a coûté 127 M€ à l’été 2019 est en plus cela entré dans le viseur des supporters. Le Barça aimerait se le faire prêter mais rien n’est encore réglé… En Catalogne justement, certains joueurs n’ont toujours pas trouvé preneur à l’instar d’un Clément Lenglet par exemple. Ce dernier a au moins la chance d’être courtisé, à l’inverse d’un Eric Garcia, invité au départ.

Du côté de la Premier League, Arsenal a réalisé un très joli mercato mais n’est pas totalement comblé. La faute notamment à Nuno Tavares, Cecric Soares et à Nicolas Pépé. Les Portugais et l’Ivoirien sont toujours là après des prêts manqués à l’OM, Fulham et à Nice la saison dernière. L’ancien Marseillais a tout de même quelques courtisans, comme Nottingham Forest. Toujours à Londres, Hugo Lloris est resté à Tottenham en compagnie de Davinson Sanchez, Sergio Reguilon, Tanguy Ndombélé et Bryan Gil. Si le gardien, suivi par la Roma, pourrait finalement occuper le poste de doublure de Vicario, les quatre autres connaîtront surtout la tribune si une solution n’est pas trouvée.

L’AC Milan a encore plein de travail

Chelsea n’a bien sûr pas réussi à se débarrasser de tout le monde. Outre Romelu Lukaku dont le prêt à la Roma n’attend plus que son officialisation, Mauricio Pochettino a appris l’existence de Malang Sarr en conférence de presse. Comme Callum Hudson-Odoi, le défenseur central n’a même pas de numéro de maillot. Lui n’est pas un indésirable mais Marc Cucurella pourrait bien rejoindre Manchester United, qui possède un certain Mason Greenwood dans ses rangs. Ce dernier n’ira sans doute pas en Turquie, ni en Arabie saoudite.

Quid également d’Harry Maguire ? Plus gros transfert pour un défenseur central en 2019 (87 M€), l’ancien capitaine ne rejoindra finalement pas West Ham mais MU ne compte pas non plus sur lui. Il est tout de même titulaire avec les Three Lions. Enfin, l’AC Milan a encore quelques soucis avec les présences de son effectif d’Alexis Saelemaekers et Fodé Ballo-Touré, et surtout de Divock Origi et de Mattia Caldara. Si les deux premiers cités auront peut-être une chance en équipe première dans la saison, les deux derniers risquent tout simplement de ne jamais être convoqués.